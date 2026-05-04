Eine Unachtsamkeit beim Terrassenbau führt zu einem Wasserschaden im Keller – und der Eigentümer greift selbst zu Eimern, Handtüchern und Plane. Doch kann man für den Aufwand später vom Handwerksbetrieb Ersatz verlangen? Das Kammergericht Berlin musste klären, wo Schadenminderung endet und Schadenersatzanspruch beginnt. Unser Urteil der Woche zeigt, worauf Betroffene achten sollten.