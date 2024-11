Die Halloween Zeit ist auch in Brandenburg seit Jahren längst festgeankert so gibt es inzwischen landesweit mehrere kleine aber auch große Events schon seit Mitte Oktober dieses Jahres bieten wieder besonders die Freizeitparks wie der Filmpark in Potsdam sowie Karls Erlebnisdorf in Elstal b. Berlin Horror und Gruselspaß. Im Filmpark Babelsberg heißt es dann immer schrei wenn du kannst. Nimm dich in Acht: Wenn die Nacht hereinbricht, gibt es kein Entkommen Finstere Geheimnisse warten in nebligen Korridoren und ausweglosen Labyrinthen. Keuchende Gestalten und gefürchtete Kreaturen verbreiten Angst und Schrecken. Dämonen öffnen das Tor zur Verdammnis. Zittern, Wimmern, Rennen… hilft nicht! Stell dich deiner Angst oder #schreiwenndukannst Zu erwarten sind Klassiker wie Dr. Lemorte´s Pandemonium „Eyecatcher“, Port Panic, Witches Castle und Boulevard of MonStars. Aber auch viel Neues wird es in diesem Jahr geben: so erwacht im Vulkan Nodeg Amrah mit Licht und Schatten und in der Westernstraße wird es mexikanisch mit La Calle del Muerto. Am Ende der Horrornacht wird es wieder spektakulär: HARMAGEDON – The Show Must Go On Die Zivilisation ist längst zusammengebrochen und die Zombie-Apokalypse hat den größten Teil der Menschheit ausgelöscht. Die wenigen Überlebenden wissen, dass das Ende unausweichlich ist. Anstatt jedoch in Angst und Verzweiflung zu verfallen, beschließen sie, ihre letzten Stunden mit einer großen Feier zu verbringen. Doch das Böse ist bereits ganz nah... Im Freizeitpark Karls geht es aber auch gruselig zu, eines der Highlights ist hierbei: Mansterville Feuerkunst, Der tschechische Propane Punk Circus Mansterville begeistert mit einer spektakulären Feuer-Show - der bisher größten, die jemals bei Karls stattgefunden hat. Ein besonderes Highlight ist das MansterWheel, ein riesiges Hamsterrad aus Stahl mit einem Durchmesser von fünf Metern. Diese Installation wurde ursprünglich für das Nowhere Festival, die spanische Version des amerikanischen Burning Man-Festivals, entwickelt. Die Halloweenzeit in Brandenburg geht in beiden Freizeitparks sogar bis Anfang November. Tx: filmpark, karls, reportnet24 (ki unterstützt)