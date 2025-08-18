Der Tod ist ein Tabuthema, über das viele nicht gerne sprechen. Susanne Kirchner schon. Sie arbeitet seit 15 Jahren in einem Hospiz und hat über ihre Erfahrungen Bücher geschrieben. Am Sonntag hat sie im Hospiz Salzgitter (Niedersachsen) aus ihrem neusten Roman „Auf der Linie“ vorgelesen. Es sind Geschichten, die nicht nur vom Abschied handeln, sondern auch vom Leben selbst.