In Düsseldorf gibt es viele Möglichkeiten auf Flohmärkten nach Schnäppchen zu stöbern. Zu den bekanntesten Flohmärkten in der Landeshauptstadt gehört unter anderem der Flohmarkt am Aachener Platz, der mit einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern ein echtes Trödelparadies ist. Ebenso gehört der Flohmarkt auf dem Schützenplatz in Düsseldorf Benrath dazu. Bei jungen Leuten äußerst beliebt ist der Radschlägermarkt auf dem Parkplatz der Metro in Düsseldorf. Als echtes Highlight in Düsseldorf darf sich der Fischmarkt am Tonhallenufer bezeichnen. Er findet direkt am Rhein und in unmittelbarer Nähe zur Düsseldorfer Altstadt statt. Eine Auswahl der nächsten Flohmarkt-Termine: Mai 2026 Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz: 16. Mai, 23. Mai, 30. Mai Trödelmarkt Benrath/Schützenplatz: 16. Mai, 23. Mai, 30. Mai „re:loved“-Vintage-Markt auf dem Areal Böhler: 16. Mai Trödel- und Kindersachenmarkt im Bürgerhaus Reisholzt: 16. Mai Moonlight Market am Blumengroßmarkt: 16. Mai Weiberkram im Rheinriff: 17. Mai Bücherbummel auf der Kö: 21.25. Mai Trödelmarkt bei OBI: 31. Mai Düsseldorfer Schallplattenbörse: 31. Mai Juni 2026 Hippie-Markt bei Punch & Judy: 5./6. Juni Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz: 6. Juni, 13. Juni, 20. Juni, 27. Juni Trödelmarkt Benrath/Schützenplatz: 6. Juni, 13. Juni, 20. Juni, 27. Juni Düsseldorfer Flohmarkt: 7. Juni Moonlight Market am Blumengroßmarkt: 13. Juni Schallplatten- & CD-Börse im Bürgerhaus Reisholz: 13. Juni Radschlägermarkt: 14. Juni Trödelmarkt in Reisholz: 14. Juni Weiberkram im Rheinriff: 14. Juni „Frau Herrmann“ by Mädchen Klamotte in den Arcaden: 14. Juni Fischmarkt: 21. Juni Mädchen Klamotte am Blumengroßmarkt: 27. Juni Trödelmarkt bei OBI: 28. Juni Juli 2026 Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz: 4. Juli, 11. Juli, 18. Juli, 25. Juli Trödelmarkt Benrath/Schützenplatz: 4. Juli, 11. Juli, 18. Juli, 25. Juli Düsseldorfer Flohmarkt: 5. Juli Moonlight Market am Blumengroßmarkt: 11. Juli Büchermeile: 11./12. Juli Fischmarkt: 12. Juli Trödelmarkt in Reisholz: 12. Juli Mädchen Klamotte am Blumengroßmarkt: 25. Juli Trödelmarkt bei OBI: 26. Juli August 2026 Düsseldorfer Flohmarkt: 2. August Moonlight Market am Blumengroßmarkt: 8. August Fischmarkt: 9. August Trödelmarkt in Reisholz: 9. August Trödelmarkt bei OBI: 23. August Mädchen Klamotte am Blumengroßmarkt: 29. August „re:loved“-Vintage-Markt auf dem Areal Böhler: 29. August September 2026 Schallplatten- & CD-Börse im Bürgerhaus Reisholz: 5. September Trödel & Genuss in Kaiserswerth: 6. September Düsseldorfer Flohmarkt: 6. September Moonlight Market am Blumengroßmarkt: 12. September Büchermeile: 12./13. September Fischmarkt: 13. September Trödelmarkt in Reisholz: 13. September Mädchen Klamotte in den Arcaden: 27. September Trödelmarkt bei OBI: 27. September Noch mehr Flohmärkte und Termine gibt es im Video.
Service & Ratgeber Flohmärkte in Düsseldorf 2026: Die beliebtesten Trödelmärkte und die Termine
red 15.05.2026 - 13:34 Uhr