Der ADAC sagt für das lange Osterwochenende eine der ersten großen Reisewellen des Jahres voraus. Und warnt dementsprechend vor Stau. In Mittelfranken werden laut ADAC vor allem die A9 zwischen Berlin und München über Nürnberg und die A6 von Mannheim nach Nürnberg betroffen sein. Am meisten Verkehr soll es am Gründonnerstag geben.