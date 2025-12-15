Erlangen weitet die Tempo-30-Regelungen aus. Das hat der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss des Erlanger Stadtrats beschlossen. Grundlage für das umfassende Konzept sind neue Regelungen in der Straßenverkehrsordnung. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit – insbesondere für Kinder und Jugendliche auf Schulwegen – zu erhöhen und zugleich stark belastete Straßenabschnitte zu entlasten.