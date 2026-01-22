Heute öffnet die Kunsteislaufbahn auf dem Königsplatz in Schwabach. Auf 300 Quadratmetern ist das Schlittschuhlaufen für die nächsten zwei Wochen möglich. Geöffnet ist die Eislaufbahn von Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Das Schwabacher Winterdorf ist täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Dort werden Speisen und Getränke angeboten. Auch in Nürnberg geht die Eiszeit bald wieder los. Die Nürnberger Winterwelt eröffnet am 30. Januar um 17 Uhr. Neben der 600 Quadratmeter großen Eislauffläche kann man hier auch auf zwei Eisstockbahnen sein Können unter Beweis stellen. Die Winterwelt hat Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.