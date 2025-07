Vom 11. bis 20. Juli verwandelt sich das Düsseldorfer Rheinufer wieder in den größten Rummel am Rhein. Neu dabei: eine spektakuläre Drohnenshow mit 1.000 leuchtenden Drohnen – gleich an beiden Wochenenden. Auf der Bühne sorgen Brings und die Höhner für kölsche Töne mitten in Düsseldorf. Im Weinzelt gibt’s House statt Schlager – dazu kostenlose Weinproben, geführte Wine Walks und sogar Pilates mitten auf der Kirmes. Ob Adrenalin, Beats oder feiner Wein – die Rheinkirmes zeigt auch 2025, wie vielfältig feiern und Spaß haben sein können.