Im Juli erwarten Sie zahlreiche spannende Veranstaltungen in der Region und weltweite Großevents. Bei der Fußball-WM 2026 geht es weiter um den Titel. Das Finale am 19. Juli findet New York statt. Auch Wimbledon läuft noch bis zum 12. Juli weiter. Zum 139. Mal spielen die Tennisprofis beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf dem berühmten Rasen von Wimbledon. Ein weiteres der vielen Sport-Highlights im Juli ist die Tour de France. Mit dem Grand Départ in Barcelona startet das härteste Radrennen der Welt. Sportlich schließt der Juli mit der Schwimm-EM in Paris ab. In Düsseldorf wird vom 3. bis zum 5. Juli das Frankreichfest gefeiert. Es zeichnet sich durch kulinarische Köstlichkeiten und ein Kulturprogramm aus. Ab dem 17. Juli findet dann die Rheinkirmes in Oberkassel statt. Seit 1901 wird die Kirmesstadt an der Rheinwiese aufgebaut. Der Juli ist zudem ein Festival-Monat: • Summerjam in Köln: 3. – 5. Juli 2026 • Smag Sundance in Essen: 11. Juli 2026 • Parookaville in Weeze: 17. – 19. Juli 2026 • Juicy Beats in Dortmund: 25. Juli 2026 • Nature One in Kastellaun: 30. Juli – 2. August 2026