GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller zeigt Tipps und Tricks, mit denen garantiert jeder einen Unfallwagen entlarven kann! Egal ob eine verkratze Abschleppöse, schiefe Spaltmaße oder üble Nachlackierungen, Det kennt die Tricks der Verkäu-fer und weiß, worauf er schauen muss. Außerdem gibt es günstige Hilfsmittel zur Diagnose, zum Beispiel eine Lackstärkemessung per Magnet. Und wir durchleuchten einen Unfallwagen per Thermographie, ein aufwändiges Verfahren, mit dem sich das volle Ausmaß der Schäden erkennen lässt.