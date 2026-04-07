In vielen Städten in NRW öffnen die Geschäfte zu bestimmten Anlässen auch sonntags ihre Pforten. Wann und wo verkaufsoffene Sonntage 2026 stattfinden - eine Auswahl im Überblick. Düsseldorf 10. Mai: Innenstadt, Benrath 30. August: Oberkassel 13. September: Eller, Kaiserswerth 27. September: Pempelfort 29. November: Innenstadt 6. Dezember: Eller, Benrath, Kaiserswerth, Oberkassel, Pempelfort Köln 10. Mai: Porz 14. Juni: Lindenthal 2. August: Deutz 30. August: Lindenthal 6. September: Sülz-Klettenberg 13. September: Neuehrenfeld 20. September: Severinsviertel 27. September: Dellbrück 8. November: Braunsfeld Dortmund 19. April: Innenstadt, Hörde 3. Mai: Aplerbeck 30. August: Lütgendortmund 6. September: Aplerbeck, Mengede, Hombruch 4. Oktober: Hörde 8. November: Innenstadt, Lütgendortmund 6. Dezember: Innenstadt Krefeld Innenstadt: 3. Mai, 12. Juli, 20. September, 4. Oktober, 13. Dezember Xanten Innenstadt: 10. Mai, 21. Juni, 12. Juli, 30. August, 20. September, 11. Oktober, 6. Dezember Goch Innenstadt: 3. Mai, 25. Oktober, 13. Dezember Paderborn Innenstadt: 10. Mai, 2. August, 25. Oktober, 29. November Soest Innenstadt: 10. Mai, 14. Juni, 6. September, 6. Dezember Lüdinghausen Innenstadt: 26. April, 20. September, 8. November Vreden Innenstadt: 11. Oktober, 29. November Solingen Ohligs: 6. September, 10. Oktober, 6. Dezember Wald: 6. Dezember Wesel Innenstadt: 12. April, 13. September, 25. Oktober, 29. November Hilden Innenstadt: 3. Mai, 6. September, 25. Oktober, 29. November Dormagen Innenstadt: 3. Mai, 27. September, 29. November Kevelaer: 12. April, 7. Juni, 18. Oktober, 6. Dezember Hattingen: 12. April, 31. Mai, 4. Oktober, 13. Dezember Datteln: 31. Mai, 11. Oktober
Service & Ratgeber Das sind die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in NRW 2026
red 07.04.2026 - 08:34 Uhr