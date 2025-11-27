In vielen größeren Städten Nordrhein-Westfalens öffnen die Geschäfte zu bestimmten Anlässen auch an Sonntagen ihre Türen. Eine Übersicht zeigt, wann und wo in nächster Zeit verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Nicht jeder verkaufsoffene Sonntag in Düsseldorf umfasst das gesamte Stadtgebiet – in der Regel gelten die Öffnungen nur für ausgewählte Stadtteile. So kann in der Düsseldorfer Stadtmitte am 30. November 2025 eingekauft werden. In Benrath öffnen die Geschäfte am 7. Dezember und in Rath ist ein verkaufsoffener Sonntag am 21. Dezember geplant. Auch die Innenstädte von Köln und Dortmund laden am 7. Dezember zum Sonntagsshopping ein. In Krefeld können sich Besucher am 14. Dezember kurz vor Weihnachten um Geschenke und andere Einkäufe kümmern. Ebenso öffnet Mönchengladbach am 14. Dezember seine Geschäfte für einen verkaufsoffenen Sonntag.