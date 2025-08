Darum darf dein Handy beim Fliegen wirklich nicht an sein

Fast jede*r kennt die Durchsage im Flugzeug, elektronische Geräte in den Flugmodus zu schalten – aber ist das wirklich notwendig? Obwohl ein einzelnes eingeschaltetes Handy kaum Schaden anrichten kann, könnten hunderte aktive Geräte in einem vollen Flugzeug theoretisch die Bordkommunikation stören. Warum das Luftfahrt-Bundesamt trotz fehlender Zwischenfälle weiterhin zur Vorsicht rät und was tatsächlich hinter der Flugmodus-Regel steckt, erfährst du hier.