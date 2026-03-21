Ein neu gebautes Fahrsilo zeigt schon kurz nach Fertigstellung Risse und Unebenheiten – der Streit um die Sanierung zieht sich über Jahre und durch mehrere Instanzen. Vom Landgericht bis zum Bundesgerichtshof stellt sich die zentrale Frage: Wer trägt die Kosten für Baumängel, wenn das Bauwerk bereits genutzt wurde? Ein ungewöhnliches Beweisverfahren bringt zusätzliche Dynamik in den Fall. Wie die Gerichte entscheiden und welche Grundsätze für Bauherren gelten, zeigt unser Urteil der Woche.