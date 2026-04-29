Sommer, Sonne und Temperaturen von bis zu 20 Grad. Das erwartet uns in den nächsten Tagen. Laut Deutschem Wetterdienst ist für viele fränkische Stationen die zweithöchste Gefahrenstufe 4 angesagt. Das bedeutet: Hohe Gefahr. Vor allem an den Stationen Nürnberg-Flughafen und Nürnberg-Netzstall gilt das ab Mittwoch bis zum Wochenende. Gerade jetzt sind Übungen zur Waldbrandfrüherkennung enorm wichtig.