Mit den Worten „ACHTUNG! Produktrückruf HiPP Babykostgläschen bei SPAR Österreich“ ist am späten Freitagabend eine große Rückrufaktion in Österreich eingeleitet worden. Der Hersteller warnte eindringlich vor Lebensgefahr. Ware, die von Spar oder Maximarkt verkauft wurde, könnte demnach manipuliert worden sein. Tags darauf wurde beruhigt, es werde lediglich ein „theoretisches Risiko“ ausgeschlossen. Foodwatch kritisiert.