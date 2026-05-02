Dass man beim Autokauf aufmerksam sein sollte, ist hinlänglich bekannt, aber trotz aller Vorsicht ist man nie garantiert sicher vor Abzockern und ihren krummen Methoden. KFZ-Gutachter Nasreddine Tachrifet geht zusammen mit seinem Lockvogel Isabelle auf die Jagd nach zwielichtigen Verkäufern und ihren überteuerten Angeboten. Das erste Auto, für das wir uns interessieren ist ein 2007er Toyota Auris. Doch der Zustand des Autos ist nicht Isabelles größtes Problem, denn bei diesem Verkäufer bekommt sie es sogar mit der Angst zu tun. Auch der nächste Wagen, ein Ford Fiesta Baujahr 2004, birgt unschöne Überraschungen für Nas und Isabelle. Einzig der letzte Händler mit seinem 2005er Renault Laguna besticht mit einer ehrlichen Einschätzung.