Video: Selena Gomez weint über Trumps Vorgehen gegen Migranten

«Es tut mir so leid», sagt Selena Gomez unter Tränen. Sie spricht sich seit Jahren für Migranten aus, hat selbst mexikanische Wurzeln. Die negativen Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.











New York - Die Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez ist in einem Video über die harte Migrationspolitik der neuen US-Regierung in Tränen ausgebrochen. "All meine Leute werden angegriffen", sagte die US-Amerikanerin mit mexikanischen Wurzeln weinend in einem auf Instagram veröffentlichten Video, das nach kurzer Zeit wieder gelöscht war.