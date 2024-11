Im altehrwürdigen Dreisamstadion haben die Stuttgarter Kickers ihr Auswärtsspiel beim SC Freiburg II mit 1:2 verloren. Hier gibt es die Highlights der Partie im Video.











Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest ihr Auswärtsspiel beim SC Freiburg II mit 1:2 verloren. Die Blauen gingen durch David Tomic in der ersten Halbzeit in Führung.