Die SFT Surf Foil World Tour fand erstmals in China statt und machte mit dem zweiten E-Foil World Cup des Jahres in Shenzhen Halt. Insgesamt gingen 47 Rider aus aller Welt an den Start. Mit einem Preisgeld von 30.000 US-Dollar setzte das Event zudem neue Maßstäbe und stellte den bislang höchstdotierten Wettbewerb in der Geschichte der SFT E-Foil World Cups dar. Gefahren wurde in den drei Kategorien: Pro Men, Pro Women und Challenger. Nach den Time Trials in der Qualifikation qualifizierten sich die schnellsten zwölf Rider für die Pro-Kategorie, während das restliche Teilnehmerfeld in der Challenger-Division antrat.