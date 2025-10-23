In gut einem Monat geht er wieder los: der Nürnberger Christkindlesmarkt. Er zählt zu den ältesten und beliebtesten Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland. Doch am Alter wird jetzt gerüttelt – genauer gesagt am Alter des Namens. Die erste Erwähnung als “Christkindles- bzw. Kindlesmarkt” geht zurück auf das Jahr 1628. Das zumindest hatte man bisher angenommen. Neue Erkenntnisse zeigen aber, dass der Name des Christkindlesmarktes jünger ist als gedacht