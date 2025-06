Der Ensis ENGADINWING WingFoil Racing World Cup ist gestern bei strahlendem Sonnenschein und Wind mit bis zu 21 Knoten vor der atemberaubenden Kulisse des Silvaplanersees in der Schweiz gestartet. 54 Fahrer aus 13 Ländern und 4 Kontinenten gingen ins Wasser, um sich in vier Langstreckenrennen über jeweils rund 6,5 Meilen zu messen. Im Wettbewerb der Männer konnte der frischgebackene Europameister Mathis Ghio (FRA) das Geschehen nicht, wie erwartet, kontrollieren. Der Rookie Sean Herbert (NZL) überraschte alle und sicherte sich im ersten und auch im zweiten Rennen den Sieg. Der Italiener Alessandro Tomasi reihte sich mit seinem Sieg im 3. Rennen in die Siegerliste ein. Den letzten Wettbewerb des Tages gewann der Pole Kamil Manowiecki. Im Wettbewerb der Frauen konnte Maddalena Spanu (ITA) nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem 4. Platz im ersten Rennen am Ende noch die Gesamtführung übernehmen. Die Tschechin Kristyna Chalupnikova hingegen beeindruckte mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen und machte deutlich, dass sie die ganze Woche über um die Podiumsplätze kämpfen will.