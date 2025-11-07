Die Vogelgrippe bereit sich in Deutschland weiter aus. Und obwohl in Bayern noch keine generelle Stallpflicht für Vögel gilt, leitet der Tiergarten Nürnberg umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen ein. Nachdem in der vergangenen Woche bereits besonders anfällige Vogelarten wie Kraniche aufgestallt wurden, werden nun alle knapp 50 Vogelarten, darunter auch Greifvögel, Pinguine und Emus, in Ställen oder abgedeckten Volieren untergebracht. Das soll den Kontakt mit Vogelkot aus der Luft verhindern. Der Tiergarten setzt zudem seine Funktion als Auffangstation für Greifvögel, Eulen und Störche vorerst aus.