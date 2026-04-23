Während Gebrauchtwagenexperte Det Müller die Top 3 der preiswertesten Cityflitzer vergleicht, schaut GRIP auf der Classic Expo der Oldtimer-Auktion in Salzburg in Österreich vorbei. Außerdem: kann ein völlig heruntergekommener Ford Granada auf einem Schrottplatz noch gerettet werden und was hat es eigentlich mit den Jungs von ?Dumm Tüch? auf sich? Schließlich wollen die beiden GRIP-Testfahrer Niki Schelle und Jan Seyffarth herausfinden, wer der sportlichste SUV der Welt ist: Lamborghini Urus vs. Porsche Cayenne Turbo. Und last but not least testen Stuntfrau Miriam Höller und Elektro-Experte Ove Kröger für GRIP an der Cote d? Azur den brandneuen Kia E-Niro. "GRIP - Das Motormagazin": Sonntag, 24. März 2019, um 18:15 Uhr.