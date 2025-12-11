Während Gebrauchtwagenexperte Det Müller sich nach einer passenden SUV-Familienkutsche für Familie Adler umschaut, sucht Hamid nach einer Luxuslimousine für die 18-jährige Zuschauerin Noemi. Außerdem testen wir exklusiv für euch: Wie gut sind Smart-Repair-Sets für Zuhause? Doch bevor wir euch zusammen mit JP den neuen McLaren 720 S Spider den Alltagstest unterziehen, schauen wir noch beim E-Cannonball Rallye vorbei. "GRIP - Das Motormagazin": Sonntag, 17. März 2019, um 18:15 Uhr.