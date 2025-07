Wer in Rothenburg ob der Tauber unterwegs ist, kann sich noch heute gut vorstellen, wie es im Mittelalter dort aussah. Als sich 1525, in der Frühen Neuzeit, der Bauernkrieg Deutschland immer weiter ausbreitete, traten auch die Bauern in Rothenburg für ihre Rechte und Freiheit ein. Das Besondere zu dieser Zeit: Ein Teil der Obrigkeit unterstütze die Bauern in ihrem Kampf nach Selbstbestimmung.