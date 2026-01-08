Immer mehr Personen steigen auf Bus und Bahn um. Das geht aus der Verkehrszählung 2025 des Verkehrsamts Nürnberg hervor. Rund 270 Schülerinnen und Schüler führten die Zählung Mitte Juli durch. Sie erfassten an 120 Verkehrsstellen jeweils zwischen 6 und 22 Uhr die unterschiedlichen Fahrzeugarten. Das Ergebnis zeigt einen klaren Trend: Seit der Corona-Pandemie gehen die Kfz-Verkehrsmengen kontinuierlich zurück. Besonders aussagekräftig ist die Pegnitzbrücke. Dort sank die Verkehrsmenge im letzten Jahr auf rund 152.000 Fahrzeuge innerhalb von 16 Stunden. Gleichzeitig stiegen die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr deutlich. Mit der U-Bahn sind beispielsweise etwas mehr als 74 Millionen Menschen gefahren. Das sind fast eine Million mehr als im Vorjahr.