Die Frage, ob man in Kroatien Leitungswasser bedenkenlos trinken kann, ist nicht ganz einfach mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. Während das Leitungswasser in den meisten Regionen Kroatiens trinkbar ist und regelmäßig kontrolliert wird, gibt es auch Bereiche, in denen Vorsicht geboten ist. Sie reisen nach Kroatien und fragen sich, ob Sie das Leitungswasser vor Ort trinken können? Alle wichtigen Infos dazu finden Sie in diesem Video.