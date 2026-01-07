Nur 44 PS, kein Lenkrad und gerade mal 45 km/h schnell. Gähn? Denkste! Der russische Sherp ATV gilt als die ultimative Gelände-Keule. Sümpfe, Eis, Mauern, Felsen, Wasser. Was sich dem Sherp ATV auch in den Weg stell.: In den meisten Fällen walzt er einfach drüber. GRIP-Testfahrer Helge Thomsen testet den Offroad-Truck in Russland. Beim Blick ins Innere kann man sich nur wundern: Ketten und Zahnräder statt Differential und Antriebswellen. Kann Helge mit dem skurrilen russischen Offroader Sümpfe, Morast, Wald und alte Fabriken besiegen, und als Highlight sogar übers Wasser fahren?