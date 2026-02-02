Klar, Filmautos sind meistens schnell und schön. Wirklich unvergesslich sind aber die Kisten, die auch tauchen, fliegen oder eine Zeitreise machen können. GRIP spürt weltweit die coolsten Autos aus den kultigsten Filmen aller Zeiten auf, von "Fast & Furious 8" über James Bond hin zum legendären DeLorean aus dem Kult-film "Zurück in die Zukunft". Hollywood übertreibt ja gerne mal. Aber was können die Filmautos wirklich?