BMW M3, Audi S4, Mercedes C55 AMG: GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie präsentiert seine Top 3 der deutschen Sportabzeichen zum Schnäppchenpreis. Gebraucht kosten diese PS-Kracher um die 20.000 Euro. Doch was sind die typischen Schwachstellen? Worauf muss man achten? Was kosten Reparaturen? Und vor allem: Welcher Hobel macht am meisten Spaß?