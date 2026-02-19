Dicke SUVs sind in der Regel schon eine Ansage. Aber es gibt Leute, denen reicht das noch nicht! Da wird getunt, gepimpt und verfeinert, was das Zeug hält. Egal, ob noch mehr Power oder verschärfte Optik - Hauptsache extrem! GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie schaut sich ein Mercedes GLE Coupé an, das mit Breitbau-Optik und viel Alcantara besticht. Außerdem begutachtet er einen skurrilen Mitsubishi L 200 mit extrem aufwändigem Airbrush, dicker Soundanlage und Flatscreen im Kofferraum. Das alles Marke Eigenbau! Das dritte SUV ist der Gemballa Tornado auf Basis des Porsche Cayenne Turbo. Die Außenhaut besteht komplett aus leichtem Carbon und der Motor liefert unglaubliche 721 PS - extremer geht es nicht! Matthias stellt seine Top 3 der extremsten Tuning-SUVs vor.