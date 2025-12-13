Rund 7.000 Autohändler gibt es in Deutschland. Vom Luxusauto über die coolsten Klassiker bis hin zur gepanzerten Limo: Sie haben alles im Angebot. GRIP besucht drei außergewöhnliche Händler der Republik. Welche Kunden kommen zu ihnen und wie sieht ihr Alltag mit ihren zum Teil sündhaft teuren Autos aus? GRIP schaut hinter die Kulissen eines Händlers für Filmautos, eines für Luxus-, und eines Autohändlers für extrem krasse Tuningautos.