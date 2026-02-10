Mit Park-Distance-Control an Bord ist Einparken geradezu ein Kinderspiel. Doch wenn es piepsen und warnen soll, kostet das meist Aufpreis. Noch schlimmer: Ältere Fahrzeuge haben den nützlichen Helfer ohnehin nicht an Bord. Die Lösung: PDC-Systeme zum Nachrüsten. Wie viel Geld muss man dafür wirklich ausgeben? GRIP checkt ein günstiges Produkt mit guten Bewertungen im Internet für nur 14,99 Euro und ein teureres Set für 104 Euro. Ist das günstige wirklich so viel schlechter? Und was kann das teurere Nachrüst-Set eigentlich besser?