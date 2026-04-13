130 km/h - ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen wird heiß diskutiert. Ist man mit Tempolimit wirklich so viel langsamer? Wie viel Sprit spart man, wenn man nicht schneller als 130 fährt? GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann und Martin Gerstenberg finden es heraus. Auf der Strecke Hamburg - Berlin fährt Martin maximal 130 Stundenkilometer und Cyndie gibt Vollgas, sofern es kein Tempolimit gibt. Wird Martin viel später am Ziel sein? Und: Wie viel Sprit hat er im Vergleich zu Cyndie gespart?