Zum Tag des Artenschutzes heute weist das Hauptzollamt München auf zahlreiche Verstöße hin. Im Schnitt stellt der Zoll bundesweit rund 1.200 Mal pro Jahr geschützte Tiere, Pflanzen oder Produkte sicher – oft im Reisegepäck oder durch Online-Bestellungen. Fast 60 Prozent der Fälle werden an Flughäfen entdeckt. Allein von 2022 bis 2024 sind rund 150.000 geschützte Exemplare aus dem Verkehr gezogen worden. Grundlage ist das internationale Artenschutzabkommen CITES. Der Zoll warnt: Auch vermeintliche Urlaubs-Souvenirs können verboten sein und zu Strafen führen.