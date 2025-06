Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle wollen wissen: Welcher Supersport-Hecktriebler ist besser – Audi R8 V10 RWD oder Corvette C8 Stingray? Beide Geräte besitzen einen Mittelmotor, liefern Power satt und schicken ihre Kraft ausschließlich an die Hinterachse. Außerdem sehen sie extrem knackig aus und laufen problemlos 300 Sachen. Die Corvette hat bereits gegen den Porsche 911 Carrera S gezeigt, was sie draufhat. Jetzt muss sie gegen den Herrn der Ringe ran - V10 gegen V8, 5,2 Liter Hubraum gegen 6,2. Wer wird am Ende der Hecktriebler-King?