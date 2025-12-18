The Supercar Owners Circle, kurz SOC, ist der weltweit exklusivste Verein von Sammlern edler und außergewöhnlicher Autos. Jedes Fahrzeug der Clubmitglieder kostet mindestens eine Million Euro. Das jährliche Haupttreffen des Clubs ist dieses Jahr in Andermatt in der Schweiz. Kameras gibt es hier normalerweise keine, aber GRIP darf exklusiv bei dem spektakulären Schaulaufen und dem Rennen dabei sein. Rund 70 Supercars sind diesmal dabei.