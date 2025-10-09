Der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Doch der muss nicht langweilig sein! GRIP-Testfahrer Helge Thomsen sucht die außergewöhnlichsten Leichenwagen der Republik. Er zeigt: Bestattungsautos können auch schnell, stylish und skurril sein. Helge findet ein umgebautes Tesla Model S - mit 438 PS einer der schnellsten und definitiv krassesten Leichenwagen der Welt. Helge treibt es auf die Spitze und geht mit dem Elektrosportler auf die Rennstrecke, um dort mit dem Bestattungsauto über 200 km/h zu fahren.