Die Wintersaison steht in den Startlöchern und was könnte dazu besser passen als die vierte Auflage des Snowfest in Innsbruck (AUT)! Vom 21. bis 23. November treffen sich einige der weltbesten Freeskier und Snowboarder zum dritten von fünf Stopps der Rock A Rail Ski & Snowboard Tour 2025 im Herzen der Stadt. Vor der atemberaubenden Kulisse des Tiroler Landestheaters und der majestätischen Nordkette bietet die Tour eine einzigartige Bühne für Street-Style Snowboarden und Street-Style Skiing mit innovativen Setups und anspruchsvollen Obstacles. Mit dabei sind die besten Rider des Kick-Off Stopps in Hintertux, Titelträgerinnen und -träger der Saison 2024 sowie zahlreiche internationale Top-Rider: Bei den Snowboardern sind unter anderem Leon Gütl (GER), Mees Oostdijk (NED), Innsbruck Titelverteidiger Moritz Amsüss (AUT), Paula Benito (ESP) und Mia Landridge (GBR) dabei. Im Freeski treten der Vorjahressieger Ryan Stevenson (USA), 2024 Toursieger Tucker Fitzsimons (USA) und Alais Develay (FRA) an, die den ersten Stopp in Hintertux für sich entschieden hat.