Morgen startet die „Sommerinsel Schütt“ in Nürnberg. Bis 23. August soll die Fläche Freizeitangebote bündeln – mit Biergarten, Veranstaltungsformaten und einem neugestalteten Strandbereich. Tagsüber ist dort Co-Working möglich, abends wird das Areal zum Beach Club. Der Eintritt ist frei, bezahlt werden kann nur bargeldlos. Montags ist die Sommerinsel Schütt geschlossen, an allen anderen Tagen öffnet sie um 12 Uhr.