GRIP: Die Silver State Challenge in Nevada: Wer hier auf dem Siegertreppchen steht, hat sein Können in einem heißen Rennen unter Beweis gestellt. Jährlich findet in der Wüste das weltweit schnellste auf einer öffentlichen Straße ausgetragene Rennen statt. Mit dabei: der Norweger Pal Arvid Blytt, der sich mit seinem 1400 PS-starken Pontiac Trans Am der Herausforderung stellt.