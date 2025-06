Sidney Hoffmann soll sich um einen ollen Opel kümmern. Besitzerin Svetlana ist nicht happy mit ihrem Astra, den sie aus der Not heraus kaufen musste. Mit ihrem vorherigen Auto hatte sie einen Unfall. Klarer Fall für Sid und seine Jungs. Da Powerfrau Svetlana total auf Fitness steht und mindestens fünf Mal die Woche im Gym Eisen stemmt, kommt nur eins in Frage: Sidney muss den Opel in einen supersportlichen Wagen verwandeln.