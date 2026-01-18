Dieser BMW ist extrem verbastelt: Der Lack platzt ab, er wurde im Do-it-yourself Stil zu Hause aufgesprüht. Die Felgen sind zusammengewürfelt, Frontmaske und Stoßstange sind nachgerüstet und passen nicht. Der Auspuff hat keinen Platz und das Plastik ist aufgerissen. Horrortuning vom Feinsten! Besitzer Kevin ist darauf nicht stolz. GRIP-Experte Sidney Hoffmann hilft ihm und will in nur zwei Tagen aus dem Katastrophen-BMW ein stylisches Tuning-Auto machen.
Reise Sids Horror-Tuning: BMW E36 (Folge 424)
red 17.01.2026 - 23:34 Uhr