GRIP-Zuschauer Ben wollte seinen Honda Civic in eine stylische Ratte verwandeln - sprich: rostige Optik, aber einwandfreie Technik. Doch das Projekt ging mächtig in die Hose. Jetzt macht sein Wagen höchstens auf dem Schrottplatz eine gute Figur. Sehen lassen will Ben sich mit der Kiste auf jeden Falls nirgends. Ein echter Ernstfall für Kult Tuner Sidney Hoffmann. Kann er mit seiner Crew der jämmerlich verbastelten Karre noch den coolen Ratten-Style verpassen oder ist der Honda einfach schon mausetot?