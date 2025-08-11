Der Shelby Mustang GT500 hat über 600 PS unter der Haube, ein 5,8-Liter-V8 mit Kompressor hämmert das Geschoss in 3,5 Sekunden auf Tempo 100. Gute Gründe für GRIP-Moderator Matthias Malmedie, dem Mustang auch mal die Sporen zu geben. Doch Niki Schelle ist überzeugt: Gegen den Allradantrieb im Audi RS5 mit Doppel-Kupplungs-Getriebe und Launch Control sieht der Shelby kein Land. Die beiden treffen sich zu einem Beschleunigungsrennen.