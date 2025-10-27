Die neu gegründete Surf Foil World Tour (SFT) krönte nach zwei Tagen voller Action, unter perfekten Bedingungen, in Abu Dhabi (UAE) die SFT E-Foil World Tour Champions. Der US-Amerikaner Justin Chait führte nach fünf SFT E-Foil-Stationen die Rangliste auf dem Weg nach Abu Dhabi an. Ins Finale kommt er als Sechster und tritt gegen seinen alten Sparringspartner Manel Arpa an. Über drei spannende Runden liefern sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Chait hat das bessere Tempo und holt sich den Sieg in Abu Dhabi, wodurch er sich den Titel sichert. Der Wettbewerb der Frauen war ebenso intensiv. Das Finale war ein Showdown zwischen Natalja Tarasenko und Agnes Wicander. Die Schwedin war mit ihrem Tempo wieder einmal eine Klasse für sich. Wicander holte sich den Sieg und damit den Titel.