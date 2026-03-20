Das Absa Cape Epic eröffnete die 22. Ausgabe des ungezähmten afrikanischen Mountainbike-Rennens. Das achttägige Rennen wird oft als die „Tour de France des Mountainbikens“ bezeichnet und gilt als das prestigeträchtigste Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Die Königsetappe beim diesjährigen Absa Cape Epic hat ihren Namen verdient: 134km, 2.750 Höhenmeter und über 5h Fahrtzeit für die Profis und dies bei widrigen Wetterbedingungen mit einsetzendem Regen. Es war die zweite Überführungsetappe, von Greyton nach Stellenbosch, wo am Sonntag das Mountainbikeetappenrennen auch zu Ende geht.