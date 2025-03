Die 4. Etappe war ein 80km langer Rundkurs um Paarl auf dem insgesamt 1.950 Höhenmeter überwunden werden mussten. Die zweite Rennhälfte ist angebrochen und vor der morgigen Königsetappe steht eine etwas „leichtere“ Etappe an, zudem ist die Temperatur wieder auf ca. 30 Grad gesunken. Das Männerrennen wurde auch heute wieder erst auf den letzten Metern entschieden. 4 Teams kämpften um die besten Plätze für den Zielsprint – die Zeit wird genommen, sobald der zweite Fahrer jeden Teams die Ziellinie überquert. Tristan Nortje (RSA) vom Team Imbuko ChemChamp A führte das Feld an und zog davon, während sein Partner Marco Joubert (RSA) die anderen Teams blockierte. Tristan Nortje überquerte die Ziellinie als Erster, aber am Ende zahlte sich diese Taktik für das Südafrikanische Team nicht aus. WILIER-VITTORIA um Luca Braidot (ITA) und Simone Avondetto (ITA) überquerten als erstes Team zusammen die Ziellinie, gefolgt von Nino Schurter und Filippo Colombo vom SCOTT-SRAM MTB Racing. Wout Alleman (BEL) und Martin STOŠEK (CZE) vom Team BUFF MEGAMO 1 wurden Dritte und das Südafrikanische Duo um Tristan Nortje und Marco Joubert, der als letzter die Ziellinie überquerte, belegten den vierten Platz. Schurter/Colombo verteidigten somit erneut ihr gelbes Trikot.