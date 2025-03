Heute fand die Königsetappe (98km und 2.850) des Absa Cape Epic 2025 statt. Es war eine Überführungsetappe von Fairview, Paarl zum Lourensford Wine Estate, Somerset West. Die Bedingungen änderten sich durch etwas Regen für die MountainbikerInnen. Es war die längste und zugleich anspruchsvollste Etappe die mit den meisten Höhenmetern. Dennoch wurde das Rennen erst 15km vor Schluss entschieden. Es war das Schweizer SCOTT-SRAM MTB Racing Duo um Nino Schurter & Filippo Colombo, die sich am letzten Anstieg von den Verfolgern lösen konnten. In der Abfahrt zum Ziel bauten sie ihren Vorsprung weiter aus, so dass dieser am Ende 1h 10min betrug. Schurter & Colombo führen somit vor den letzten beiden Etappen mit fast 2min, gefolgt von dem italienischen Team WILIER-VITTORIA um Luca Braidot und Simone Avondetto, die heute den 2. Platz belegten. Die Deutschen Topteams spielten heute keine Rolle im Rennen um das Podium, aber es war der Schwarzwälder Simon Schneller der die deutschen Fahnen hochhielt und das Feld einige Zeit anführte – am Ende landete er zusammen mit seinem Partner auf Platz 6. Georg Egger und Lukas Baum von Team ORBEA Leatt Speed Company belegten den 8. Platz. Bei den Frauen war es erneut das Toyota | Specialized Team um Annika Langvad (DEN) und Sofia Gomez Villafane (ARG) die sich den Tagessieg der Queen Stage sicherten. Ihr Vorsprung in der Gesamtwertung beträgt 22min 20sek.